WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: AMERCO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AMERCO stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,243 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,39 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,43 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,606 USD, gegenüber 1,69 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 6,06 Milliarden USD im Vergleich zu 5,84 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

