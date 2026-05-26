AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|
26.05.2026 07:01:06
Ausblick: AMERCO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
AMERCO wird sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,680 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,31 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AMERCO einen Umsatz von 1,23 Milliarden USD eingefahren.
Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,335 USD, gegenüber 1,69 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 6,01 Milliarden USD im Vergleich zu 5,84 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!