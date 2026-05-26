Ausblick: AMERCO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AMERCO wird sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,680 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,31 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AMERCO einen Umsatz von 1,23 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,335 USD, gegenüber 1,69 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 6,01 Milliarden USD im Vergleich zu 5,84 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at