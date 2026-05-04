Ausblick: Ameren gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ameren lädt am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,10 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,24 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,37 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,35 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 9,17 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at