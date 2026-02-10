Ausblick: Ameren mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ameren wird sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,773 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ameren einen Gewinn von 0,770 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 13,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,94 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ameren für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,67 Milliarden USD aus.

14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,02 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 4,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 8,61 Milliarden USD, gegenüber 7,62 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

