Ausblick: Ameren stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ameren wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 1,08 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,27 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 2,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,38 USD, gegenüber 5,35 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 9,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,80 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at