01.03.2026 07:01:06

Ausblick: Ameresco A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ameresco A stellt am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,327 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ameresco A 0,700 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Ameresco A 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 556,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ameresco A 532,7 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,802 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 1,91 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Ameresco Inc (A)

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

