Ausblick: Ameresco A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ameresco A lässt sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ameresco A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,198 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 17,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,240 USD je Aktie erzielt worden waren.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 465,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 472,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD im Vergleich zu 0,830 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 2,11 Milliarden USD, gegenüber 1,93 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at