Ameresc a Aktie
WKN DE: A1C2FD / ISIN: US02361E1082
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ameresco A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ameresco A wird am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,573 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 63,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,350 USD erwirtschaftet wurden.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 526,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 572,9 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,830 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 2,13 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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