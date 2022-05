Ausblick: America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert wird am 05.05.2022 die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,603 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 123,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,270 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 23,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 63,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert 14,4 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,88 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,92 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 86,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 68,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at