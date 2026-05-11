America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert Aktie

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHHW / ISIN: US02364V2060

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,220 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 22,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 13,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD im Vergleich zu -0,520 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 93,3 Millionen USD, gegenüber 85,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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