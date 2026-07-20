Ausblick: America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) wird am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,43 MXN gegenüber 0,380 USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 240,23 Milliarden MXN für America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 11,97 Milliarden USD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 32,24 MXN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 965,93 Milliarden MXN, gegenüber 49,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at