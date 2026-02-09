Ausblick: America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) lässt sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 7,37 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 240,96 Milliarden MXN für America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 11,79 Milliarden USD erzielt wurde.

13 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 27,13 MXN je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 925,74 Milliarden MXN, gegenüber 47,42 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at