Ausblick: America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) wird am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,11 MXN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte America Movil SAB de CV (B) (spons ADRs) noch 0,300 USD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 231,90 Milliarden MXN betragen, verglichen mit 11,37 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 31,81 MXN je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 964,42 Milliarden MXN, gegenüber 49,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at