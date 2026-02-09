Ausblick: America Movil SAB de CV Registered B legt Quartalsergebnis vor

America Movil SAB de CV Registered B wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass America Movil SAB de CV Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,360 MXN je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,150 MXN je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll America Movil SAB de CV Registered B 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 238,77 Milliarden MXN verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte America Movil SAB de CV Registered B 236,94 Milliarden MXN umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 MXN im Vergleich zu 0,370 MXN im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 924,12 Milliarden MXN, gegenüber vorherig erwirtschafteten 869,22 Milliarden MXN.

Redaktion finanzen.at