Ausblick: America Movil SAB de CV Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

America Movil SAB de CV Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,417 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei America Movil SAB de CV Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 MXN in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 231,99 Milliarden MXN – das wäre ein Abschlag von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 232,04 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,58 MXN je Aktie, gegenüber 1,37 MXN je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 962,47 Milliarden MXN fest. Im Vorjahr waren noch 943,64 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at