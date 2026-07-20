America Movil SAB de CV Registered b Aktie
WKN DE: A3D9N4 / ISIN: MX01AM050019
|
20.07.2026 07:01:06
Ausblick: America Movil SAB de CV Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
America Movil SAB de CV Registered B veröffentlicht am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,427 MXN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,370 MXN je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 240,56 Milliarden MXN gegenüber 233,78 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 MXN, gegenüber 1,37 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 965,06 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 943,64 Milliarden MXN generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu America Movil SAB de CV Registered Shs (B)
|
07:01
|Ausblick: America Movil SAB de CV Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.04.26
|Ausblick: America Movil SAB de CV Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: America Movil SAB de CV Registered B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu America Movil SAB de CV Registered Shs (B)
Aktien in diesem Artikel
|America Movil SAB de CV Registered Shs (B)
|1,08
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor ruhigem Start -- DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen fester - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendieren dürfte, wird bei den deutschen Nachbarn ein minimales Plus erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenstart gut behauptet.