Ausblick: America Movil SAB de CV Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

America Movil SAB de CV Registered B veröffentlicht am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,427 MXN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,370 MXN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 240,56 Milliarden MXN gegenüber 233,78 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 MXN, gegenüber 1,37 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 965,06 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 943,64 Milliarden MXN generiert wurden.

Redaktion finanzen.at