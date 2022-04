Ausblick: American Airlines legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

American Airlines präsentiert am 21.04.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -2,394 USD. Dies würde einen Gewinn von 44,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem American Airlines -4,320 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,79 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 119,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,01 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,440 USD im Vergleich zu -8,380 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 43,27 Milliarden USD, gegenüber 29,88 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at