American Airlines Aktie

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WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023

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Bilanz steht an 21.10.2026 07:01:06

Ausblick: American Airlines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

American Airlines öffnet die Bücher – was Analysten erwarten.

American Airlines lädt am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Verlust von -0,361 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten einen Zuwachs von 18,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 16,21 Milliarden USD gegenüber 13,69 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,035 USD im Vergleich zu 0,170 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 63,47 Milliarden USD, gegenüber 54,63 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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