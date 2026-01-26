American Airlines Aktie

American Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zahlen im Fokus 26.01.2026 07:21:00

Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

American Airlines gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.

American Airlines wird am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,370 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,95 Prozent verringert. Damals waren 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,69 Prozent auf 14,03 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,557 USD je Aktie, gegenüber 1,24 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 54,67 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 54,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Lufthansa-Aktie klar im Minus: Herabstufung durch Barclays bereitet Anlegern Sorge

Bildquelle: Paulo Afonso / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Airlines Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu American Airlines Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Airlines Inc 12,28 -0,94% American Airlines Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen