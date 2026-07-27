American Assets Trust Aktie

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WKN DE: A1H59V / ISIN: US0240131047

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: American Assets Trust gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

American Assets Trust wird sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass American Assets Trust im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,090 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 107,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 110,6 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,920 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 443,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 480,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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