American Assets Trust Aktie

American Assets Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H59V / ISIN: US0240131047

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: American Assets Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

American Assets Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,080 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 108,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,380 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,940 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 432,6 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 457,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

American Assets Trust Inc. 18,06 0,28% American Assets Trust Inc.

