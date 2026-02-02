American Assets Trust Aktie
WKN DE: A1H59V / ISIN: US0240131047
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: American Assets Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
American Assets Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,080 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 108,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,380 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,940 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 432,6 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 457,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Assets Trust Inc.
|
07:01
|Ausblick: American Assets Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: American Assets Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: American Assets Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: American Assets Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu American Assets Trust Inc.
Aktien in diesem Artikel
|American Assets Trust Inc.
|18,06
|0,28%