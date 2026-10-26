Ausblick: American Assets Trust präsentiert Quartalsergebnisse

American Assets Trust wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll American Assets Trust in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 111,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 109,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,920 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 442,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 480,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at