Ausblick: American Assets Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

American Assets Trust präsentiert in der am 25.07.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,150 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte American Assets Trust noch 0,180 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 103,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte American Assets Trust einen Umsatz von 104,2 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,750 USD, gegenüber 0,720 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 419,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 422,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

