Ausblick: American Axle Manufacturing gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

American Axle Manufacturing wird am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass American Axle Manufacturing für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,144 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 54,39 Prozent auf 2,18 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,503 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,50 Milliarden USD, gegenüber 5,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at