American Axle & Manufacturing Holdings Aktie
WKN: 918692 / ISIN: US0240611030
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: American Axle Manufacturing gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
American Axle Manufacturing wird am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass American Axle Manufacturing für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,144 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 54,39 Prozent auf 2,18 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,503 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,50 Milliarden USD, gegenüber 5,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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