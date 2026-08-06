American Axle & Manufacturing Holdings Aktie
WKN: 918692 / ISIN: US0240611030
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: American Axle Manufacturing stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
American Axle Manufacturing stellt am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,156 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte American Axle Manufacturing 0,320 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 83,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,81 Milliarden USD gegenüber 1,54 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,793 USD, gegenüber -0,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 10,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,84 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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