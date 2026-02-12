American Axle & Manufacturing Holdings Aktie

WKN: 918692 / ISIN: US0240611030

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: American Axle Manufacturing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

American Axle Manufacturing veröffentlicht am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,016 USD. Dies würde einen Gewinn von 86,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem American Axle Manufacturing -0,120 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 1,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,40 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,38 Milliarden USD umgesetzt.

8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,447 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,86 Milliarden USD, gegenüber 6,12 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu American Axle & Manufacturing Holdings Inc.

