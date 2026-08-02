American Bitcoin a Aktie

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WKN DE: A42FGM / ISIN: US02462A2033

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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: American Bitcoin A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

American Bitcoin A wird am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,000 USD aus. Im letzten Jahr hatte American Bitcoin A einen Verlust von -5,250 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll American Bitcoin A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4791,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 67,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -1,100 USD im Vergleich zu -2,540 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 275,7 Millionen USD, gegenüber 185,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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