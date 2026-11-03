American Bitcoin a Aktie
WKN DE: A42FGM / ISIN: US02462A2033
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: American Bitcoin A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
American Bitcoin A wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 15,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 74,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,2 Millionen USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,168 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,540 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 289,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 185,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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