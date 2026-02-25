American Bitcoin Aktie
WKN DE: A41FAE / ISIN: US02462A1043
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: American Bitcoin stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
American Bitcoin gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,015 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte American Bitcoin 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 79,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1968,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,035 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,550 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 166,6 Millionen USD, gegenüber 20,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Bitcoin
|
25.02.26
|Ausblick: American Bitcoin stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: American Bitcoin gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.09.25
|American Bitcoin-Aktie: Kurs findet nach starker Volatilität wieder Anklang (finanzen.at)
|
04.09.25
|American Bitcoin nach Kurssprung: So entwickelte sich die Aktie am zweiten Handelstag (finanzen.at)
|
04.09.25
|American Bitcoin: Von Trump-Clan unterstützte Krypto-Firma erlebt starken Börsenstart (Spiegel Online)
|
03.09.25
|American Bitcoin nimmt Handel an der NASDAQ auf - Aktie mit Kursfeuerwerk (finanzen.net)