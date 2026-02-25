American Bitcoin Aktie

American Bitcoin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41FAE / ISIN: US02462A1043

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: American Bitcoin stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

American Bitcoin gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,015 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte American Bitcoin 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 79,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1968,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,035 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,550 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 166,6 Millionen USD, gegenüber 20,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

