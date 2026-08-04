American Coastal Insurance Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A1KAG3 / ISIN: US9107101027
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: American Coastal Insurance legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
American Coastal Insurance wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,420 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 194,1 Millionen USD – ein Plus von 124,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Coastal Insurance 86,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,960 USD je Aktie, gegenüber 2,15 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 516,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 335,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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