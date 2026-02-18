American Coastal Insurance Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A1KAG3 / ISIN: US9107101027
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: American Coastal Insurance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
American Coastal Insurance präsentiert am 19.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,420 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 77,55 Prozent auf 140,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte American Coastal Insurance noch 79,3 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,99 USD je Aktie, gegenüber 1,54 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 638,8 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 296,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
