Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

American Eagle Outfitters Aktie

American Eagle Outfitters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.12.2025 07:01:06

Ausblick: American Eagle Outfitters gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

American Eagle Outfitters veröffentlicht am 02.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,437 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll American Eagle Outfitters 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,32 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte American Eagle Outfitters 1,29 Milliarden USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, gegenüber 1,68 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 5,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,33 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Eagle Outfitters Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu American Eagle Outfitters Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Eagle Outfitters Inc. 17,40 -1,14% American Eagle Outfitters Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:28 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
06:58 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:29 Die Top 20 der größten europäischen Banken
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende
Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen. Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen