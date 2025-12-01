American Eagle Outfitters Aktie
Ausblick: American Eagle Outfitters gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
American Eagle Outfitters veröffentlicht am 02.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,437 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll American Eagle Outfitters 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,32 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte American Eagle Outfitters 1,29 Milliarden USD umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, gegenüber 1,68 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 5,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,33 Milliarden USD generiert wurden.
