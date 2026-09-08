Ausblick: American Eagle Outfitters gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

American Eagle Outfitters wird am 09.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,218 USD. Das entspräche einer Verringerung von 51,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,450 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll American Eagle Outfitters im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,68 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD, gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 5,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,55 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at