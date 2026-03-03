American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|
03.03.2026 07:01:06
Ausblick: American Eagle Outfitters informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
American Eagle Outfitters äußert sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,713 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte American Eagle Outfitters 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,74 Milliarden USD – ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Eagle Outfitters 1,60 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 5,47 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 5,33 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Eagle Outfitters Inc.
|
07:01
|Ausblick: American Eagle Outfitters informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.03.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zuversicht in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
02.03.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
24.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Eagle Outfitters-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
23.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
17.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Eagle Outfitters-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: American Eagle Outfitters legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)