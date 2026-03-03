American Eagle Outfitters Aktie

WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: American Eagle Outfitters informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

American Eagle Outfitters äußert sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,713 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte American Eagle Outfitters 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,74 Milliarden USD – ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Eagle Outfitters 1,60 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 5,47 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 5,33 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

