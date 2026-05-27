Ausblick: American Eagle Outfitters legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

American Eagle Outfitters lädt am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,121 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,360 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,18 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,09 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,77 USD je Aktie, gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 5,79 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at