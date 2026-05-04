Ausblick: American Electric Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

American Electric Power stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,57 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte American Electric Power ein EPS von 1,50 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,72 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,66 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,30 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 21,78 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at