Ausblick: American Electric Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

American Electric Power stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,48 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte American Electric Power 2,29 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll American Electric Power im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,34 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,02 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,35 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,66 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,40 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,78 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at