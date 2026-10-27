American Electric Power Aktie

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WKN: 850222 / ISIN: US0255371017

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: American Electric Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

American Electric Power präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei American Electric Power noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 9,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,55 Milliarden USD gegenüber 5,99 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,41 USD, gegenüber 6,66 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 23,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,78 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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