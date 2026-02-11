Ausblick: American Electric Power veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

American Electric Power lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird American Electric Power die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,15 USD. Dies würde einer Verringerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem American Electric Power 1,24 USD je Aktie vermeldete.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,90 Prozent auf 4,89 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,91 USD, gegenüber 5,58 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 21,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 19,92 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at