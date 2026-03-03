American Electric Technologies Aktie

American Electric Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PPL7 / ISIN: US85236P1012

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: American Electric Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

American Electric Technologies präsentiert am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,013 USD. Das entspräche einer Verringerung von 89,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,120 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 17,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,3 Millionen USD umgesetzt.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,047 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 72,6 Millionen USD, gegenüber 73,3 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu American Electric Technologies Inc Registered Shs

Analysen zu American Electric Technologies Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

American Electric Technologies Inc Registered Shs

