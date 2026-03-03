American Electric Technologies Aktie
WKN DE: A2PPL7 / ISIN: US85236P1012
Ausblick: American Electric Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
American Electric Technologies präsentiert am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,013 USD. Das entspräche einer Verringerung von 89,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,120 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 17,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,3 Millionen USD umgesetzt.
2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,047 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 72,6 Millionen USD, gegenüber 73,3 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
