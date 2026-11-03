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American Electric Technologies Aktie

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WKN DE: A2PPL7 / ISIN: US85236P1012

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: American Electric Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

American Electric Technologies gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass American Electric Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,011 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 15,4 Millionen USD gegenüber 20,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 24,41 Prozent.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,483 USD, gegenüber -0,070 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 54,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 68,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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