American Electric Technologies Aktie
WKN DE: A2PPL7 / ISIN: US85236P1012
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: American Electric Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
American Electric Technologies wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,075 USD. Dies würde einen Verlust von 150,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem American Electric Technologies -0,030 USD je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll American Electric Technologies in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 10,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 17,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,305 USD im Vergleich zu -0,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 53,7 Millionen USD, gegenüber 68,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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