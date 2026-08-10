American Electric Technologies Aktie

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WKN DE: A2PPL7 / ISIN: US85236P1012

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: American Electric Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

American Electric Technologies wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,075 USD. Dies würde einen Verlust von 150,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem American Electric Technologies -0,030 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll American Electric Technologies in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 10,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 17,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,305 USD im Vergleich zu -0,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 53,7 Millionen USD, gegenüber 68,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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