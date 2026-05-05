Ausblick: American Electric Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

American Electric Technologies äußert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,045 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 28,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 12,3 Millionen USD gegenüber 17,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,075 USD je Aktie, gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 61,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 68,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at