American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Zahlen im Fokus
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22.04.2026 09:01:00
Ausblick: American Express gewährt Anlegern Blick in die Bücher
American Express wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,64 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,79 Prozent auf 18,61 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte American Express noch 18,95 Milliarden USD umgesetzt.
24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,56 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 15,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 79,09 Milliarden USD, gegenüber 80,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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