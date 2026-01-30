American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Experten-Prognosen 30.01.2026 12:01:00

Ausblick: American Express zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: American Express zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

American Express zieht Bilanz - das erwarten Analysten.

American Express wird am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,54 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

20 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 18,92 Milliarden USD gegenüber 19,21 Milliarden USD im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 1,51 Prozent.

Der Ausblick von 26 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,42 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,01 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 72,17 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 74,19 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

American Express-Aktie steigt kräftig: Prognose für das Gesamtjahr angehoben
So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bildquelle: Nada`s Images / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Express Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu American Express Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Express Co. 297,05 -0,80% American Express Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:42 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04:21 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:23 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen