American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Experten-Prognosen
|
30.01.2026 12:01:00
Ausblick: American Express zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
American Express wird am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
23 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,54 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
20 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 18,92 Milliarden USD gegenüber 19,21 Milliarden USD im Vorjahresquartal - das entspräche einem Verlust von 1,51 Prozent.
Der Ausblick von 26 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,42 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,01 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 72,17 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 74,19 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
