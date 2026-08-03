American Financial Group Aktie

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WKN: 894969 / ISIN: US0259321042

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: American Financial Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

American Financial Group stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,32 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,08 Prozent erhöht. Damals waren 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll American Financial Group nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 1,85 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,93 Milliarden USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,65 USD je Aktie, gegenüber 10,08 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 7,60 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 8,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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