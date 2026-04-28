Ausblick: American Financial Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

American Financial Group lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,54 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte American Financial Group ein EPS von 1,84 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,84 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,70 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,08 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,55 Milliarden USD, gegenüber 8,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at