American Financial Group Aktie
WKN: 894969 / ISIN: US0259321042
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: American Financial Group präsentiert Quartalsergebnisse
American Financial Group stellt am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,80 USD aus. Im letzten Jahr hatte American Financial Group einen Gewinn von 2,58 USD je Aktie eingefahren.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,26 Prozent auf 2,40 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,60 USD aus. Im Vorjahr waren 10,08 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 7,71 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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