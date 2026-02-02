American Financial Group Aktie

American Financial Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894969 / ISIN: US0259321042

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: American Financial Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

American Financial Group wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass American Financial Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,27 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,03 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll American Financial Group 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,85 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 13,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte American Financial Group 2,14 Milliarden USD umsetzen können.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,90 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,57 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 7,26 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 8,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

