Ausblick: American Healthcare REIT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

American Healthcare REIT präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,155 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,210 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll American Healthcare REIT nach den Prognosen von 8 Analysten 609,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 542,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,512 USD, gegenüber -0,290 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 2,26 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,07 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at